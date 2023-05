Atti persecutori e minacce alla ex | nei guai un 29enne nel Sannio

Non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Destinatario della misura cautelare un 29enne residente nella immediata periferia di Benevento accusato diaggravati, sequestro di persona e tentata violenza privata nei confronti di una 27enne. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Benevento diretta dal procuratore ..."Il reparto che guido - ha aggiunto - ha una sezione antiche si occupa proprio dell'analisi e del monitoraggio del disagio giovanile quando sfocia in forme di aggressività di tipo ...del Tribunale di Benevento, a carico di un 29enne abitante nell'immediata periferia del capoluogo di Provincia allo stato gravemente indiziato dei reati diaggravati e sequestro di ...

Ai domiciliari per incendio e atti persecutori, evade e finisce in carcere RomaToday

Un 29enne perseguitava la propria ex compagna di 27 anni: minacce, aggressioni, pedinamenti e perfino un sequestro di persona ...Non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Destinatario della misura cautelare un 29enne residente nella immediata periferia di Benevento accusato di atti ...