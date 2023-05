Attentato a Putin | Zelensky | “Non siamo stati noi” Il sospetto | “false flag” per incolpare Kiev Lo “zar” non era al Cremlino

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Attacco con i droni al, dovenon c'era.smentisce di averlo organizzato. Eafferma: "Non vogliamo uccidereperchè intendiamo portarlo davanti a un giudice. Ed ecco, allora, ildi non pochi osservatori: l'attacco potrebbe essere "una, ovvero un'operazione organizzata dall'apparato russo per far ricadere la colpa su qualcun altro". In questo caso, ovviamente, sugli ucraini, osserva Mara Morini, senior fellow del Centro studi Geopolitica.info e docente di Politics of Eastern Europe all'Università di Genova

Fotogallery - Belgrado, strage a scuola: 14enne apre il fuoco in classe, almeno nove morti PossibileFotogallery - Mosca: 'Attacco con droni contro il Cremlino, volevano uccidere' L'OPERAZIONE "EUREKA" 'Ndrangheta, maxi operazione tra Italia ed Europa: arresti e perquisizioni A CUT ...2023 - 05 - 03 13:54:38 Il Cremlino:di Kiev a, risponderemo L'attacco sventato la notte scorsa sul Cremlino con due droni è stato unterroristico ucraino alla vita del ...non è stato colpito e ha continuato a lavorare secondo il suo solito programma. Il Cremlino vede tutto ciò come un attacco terroristico pianificato e unal presidente russo. La Russia ...

Mosca: sventato attacco con droni al Cremlino, attentato alla vita di Putin. Risponderemo - Arrivati in Ucraina dagli Usa sistemi antiaerei Patriot - Arrivati in Ucraina dagli Usa sistemi antiaerei Patriot RaiNews

- Direi che la notizia del giorno non c’è neppure bisogno di descriverla troppo. In sintesi: la Russia ha reso inoffensivi due droni che sono esplosi proprio sopra il Cremlino. Putin non era nella res ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...