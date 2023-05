«Attentato a Putin | risponderemo» | il Cremlino accusa l’Ucraina per l’attacco

In realtà,ha buoni motivi per cercare di attribuire agli ucraini un'attività che mette in pericolo la Russia: le sue forze militari terrestri oggi non sono in condizione di continuare con ...2023 - 05 - 03 13:54:38 Il Cremlino:di Kiev a, risponderemo L'attacco sventato la notte scorsa sul Cremlino con due droni è stato unterroristico ucraino alla vita del ...... mentre la tensione con la Russia è alle stelle dopo che Mosca ha accusato l'Ucraina di averalla vita del presidente Vladimirlanciando droni sul Cremlino. Una ricostruzione ...

Mosca: sventato attacco con droni al Cremlino, attentato alla vita di Putin. Risponderemo - Zelensky a sorpresa in visita in Olanda - Zelensky a sorpresa in visita in Olanda RaiNews

'Illeso il presidente russo'. Medvedev su Telegram: non resta che eliminare fisicamente Zelensky. Ma Kiev smentisce: 'Conduciamo una guerra esclusivamente difensiva. La Russia sta chiaramente preparan ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in viaggio dalla Finlandia ai Paesi Bassi. Lo riportano i media olandesi. E' la prima volta dall'invasione russa dell'Ucraina che Zelensky visita i Paesi Bas ...