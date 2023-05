Attentato a Putin con droni fallito | ma ci sono dubbi

"L'attacco sul Cremlino con i droni è stato unterroristico ucraino alla vita del presidente Vladimir, che è rimasto illeso" afferma il servizio stampa russo aggiungendo che Mosca ...Il divieto - deciso dopo la denuncia delle autorità russe di uno sventatoucraino con droni contro il presidenteal Cremlino - sarà in vigore fino al 15 maggio e si applica ai voli ...Il presidente Vladimirè rimasto illeso: come ha detto il suo portavoce Dmitri Peskov, il ...il Cremlino 'queste azioni saranno considerate come un attacco terroristico pianificato e un...

Droni sul Cremlino, cosa sappiamo del presunto attentato a Putin Sky Tg24

Secondo il portavoce di Putin, si è trattato di un attentato sventato di Kiev e annuncia ritorsioni, ma nel resto del mondo prevale lo scetticismo. Gli Stati Uniti si trincerano dietro un “no comment” ...Mosca denuncia un tentato attacco con droni al Cremlino, ma Kiev nega qualsiasi responsabilità. "Nel corso della notte del 3 maggio è stato effettuato un ...