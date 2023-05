Attentato a Putin | al Cremlino | nella notte | con due droni Mosca | “Risponderemo!”

Mosca parla di 'attacco terroristico' che aveva l'obiettivo di colpire il presidente, che ...il tentativo di attacco del 'regime di Kiev' come un 'azione terroristica pianificata e un...Circola sui social il video dell' abbattimento del drone , sopra il palazzo del Cremlino, che secondo Mosca farebbe parte di unnei confronti del presidente russo Vladimira opera del governo ucraino . Come si vede nel filmato, il drone vola sopra il palazzo e pochi secondi dopo esplode, lasciando una nuvola di ...... "Non abbiamo nulla a che vedere con l'attacco al Cremlino" 14:28 Diffuso secondo video dell'attacco il Cremlino 14:20 Cremlino, "la Russia ha il diritto di rispondere all'contro" 14:...

Droni sul Cremlino, "sventato attentato a Putin". Il video delle esplosioni Il Tempo

Mosca, 3 mag. (Adnkronos) - La Russia ha accusato l'Ucraina di aver inviato due droni a Mosca per un 'atto di terrorismo' contro l'ufficio ...“Un attentato terroristico ucraino alla vita del presidente Vladimir Putin”. La presidenza russa ha accusato Kiev di aver tentato di uccidere Putin lanciando due droni contro il Cremlino. Accuse respi ...