Attacco droni al Cremlino | Russia | Ora colpire Zelensky

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Mosca, 3 mag. (Adnkronos) - "Dopo l'attentato terroristico odierno, non restano alternative all'eliminazione fisica die della sua cricca". Parola dell'ex presidente russo e attuale numero due del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev dopo che Difficilmente si saprà con certezza cosa sia accaduto nelle scorse ore (Video) . La risposta, dice Medvedev, deve essere unper eliminare il presidente ucraino Volodymyr. Le esplosioni sulsono "unterroristico pianificato e un attentato alla vita del Presidente russo", denuncia il portavoce Dmitry Peskov. La, secondo il, si riserva il diritto di rispondere dove e quando lo ritiene opportuno. Le parole di Medvedev, in particolare, riassumono un orientamento ...

Colonna di fumo sopra il Cremlino, Mosca: «Sventato attacco con droni. Putin sta bene» Corriere TV

La presidenza russa ha riferito che l'Ucraina ha tentato di attaccare il Cremlino con dei droni la scorsa notte. E ha poi minacciato misure di ritorsione. Secondo l'agenzia di stampa Interfax, due dro ...