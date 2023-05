Attacco droni al Cremlino | Russia | “Ora colpire Zelensky”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Medvedev: "Non restano alternative all'eliminazione fisica die della sua cricca" “Dopo l’attentato terroristico odierno, non restano alternative all’eliminazione fisica die della sua cricca”. Parola dell’ex presidente russo e attuale numero due del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev dopo che laha accusato l’Ucraina di aver cercato di uccidere Vladimir Putin con l’impiego diperil. La risposta, dice Medvedev, deve essere unper eliminare il presidente ucraino Volodymyr. Le esplosioni sulsono “unterroristico pianificato e un attentato alla vita del Presidente russo”, denuncia il portavoce Dmitry Peskov. La ...

L'"" al Cremlino con due, il tentativo di assassinare il Presidente Vladimir Putin colpendo la sua residenza nel centro di Mosca, come ha detto il portavoce del governo russo, è un ...Eliminare fisicamente Volodymyr Zelensky . È questa l'ultima idea lanciata da Dmitry Medvedev su Telegram dopo lo sventatocondi questa notte contro il Cremlino denunciato da Mosca. Anche dal parlamento russo si sono alzati i toni, con numerosi deputati che hanno lanciato un coro di appelli ai vertici ...Sono icontro cui hanno puntato il dito fonti russe alla fine del mese scorso per l'alla città di Sebastopoli, in Crimea, ricorda il Guardian. Gli analisti, osserva ancora il giornale, ...

Colonna di fumo sopra il Cremlino, Mosca: «Sventato attacco con droni. Putin sta bene» Corriere TV

Come al solito, su Telegram, puntuale, arriva la minaccia di Dmitri Medvedev, ex presidente della Federazione russa.La presidenza russa ha riferito che l'Ucraina ha tentato di attaccare il Cremlino con dei droni la scorsa notte. E ha poi minacciato misure di ritorsione. Secondo l'agenzia di stampa Interfax, due dro ...