Attacco droni al Cremlino | dubbi e domande | cosa è successo a Mosca

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Kiev, 3 mar. (Adnkronos) - Duecontro il. Per, unorchestrato dall'Ucraina per uccidere il presidente Vladimir Putin, che era in un'altra residenza. Kiev nega ogni responsabilità. "Combattiamo sul nostro territorio", dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Accuse e repliche, in un quadro estremamente opaco, con tantie punti interrogativi . "Chi sono queste persone e perché salgono sul tetto delgiusto prima dell'esplosione?", scrive su twitter il consigliere del ministero ucraino dell'Interno Anton Gerashenko, allegando uno dei video della scorsa notte , in cui si vedono due figure salire sulla cupola delpochi istanti prima dell'arrivo di un drone che scoppia in fiamme. I due, scrive ...

L'"" al Cremlino con due, il tentativo di assassinare il Presidente Vladimir Putin colpendo la sua residenza nel centro di Mosca, come ha detto il portavoce del governo russo, è un ...Eliminare fisicamente Volodymyr Zelensky . È questa l'ultima idea lanciata da Dmitry Medvedev su Telegram dopo lo sventatocondi questa notte contro il Cremlino denunciato da Mosca. Anche dal parlamento russo si sono alzati i toni, con numerosi deputati che hanno lanciato un coro di appelli ai vertici ......che 'dopo 'di oggi, non rimangono altre opzioni se non la rimozione fisica di Zelensky e della sua cricca'. Il sindaco di Mosca, Serghey Sobyanin, ha disposto il divieto di sorvolo dei...

Colonna di fumo sopra il Cremlino, Mosca: «Sventato attacco con droni. Putin sta bene» Corriere TV

(Adnkronos) - Due droni contro il Cremlino. Per Mosca, un attacco orchestrato dall'Ucraina per uccidere il presidente Vladimir Putin, che era in un'altra residenza. Kiev nega ogni responsabilità. "Com ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...