Attacco Cremlino | il dissidente Ponomarev | “So chi c’è dietro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Così all'Adnkronos l'ex deputato della Duma russa: "Ma dobbiamo aspettare che rivendichino ufficialmente la loro responsabilità" “Conosco le persone che hanno fatto questo, ma dobbiamo aspettare che rivendichino ufficialmente la loro responsabilità”. Lo ha detto all’Adnkronos Ilya, ex deputato della Duma russa, l’unico ad aver votato contro l’annessione della Crimea, che dal 2016 vive a Kiev, commentando l’sventato nella notte con due droni ucraini contro il, che secondo alcune fonti sarebbe opera di “partigiani russi”. “Kiev non c’entra”, ha detto, che il mese scorso aveva indicato in “un gruppo locale” di partigiani russi attivo a San Pietroburgo il responsabile della morte in un attentato del blogger militare russo Vladlen Tatarsky. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...