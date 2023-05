Attacco al Cremlino | l’ultima minaccia di Medvedev | «Dobbiamo eliminare Zelensky | non ci sono altre soluzioni»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) «Dopo l’terroristico di oggi, non ciopzioni se non l’eliminazione fisica di». È questadel vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri. «Non è nemmeno necessario firmare l’atto di resa incondizionata. Anche Hitler non l’ha firmato», ha aggiunto l’ex presidente della Federazione russa. Le frasi di, che non è nuovo a uscite di questo genere, arrivano a qualche ora di distanza dalle accuse del. Secondo Mosca, la scorsa notte l’esercito ucraino avrebbe provato a uccidere Vladimir Putin con undi droni. Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha precisato che il presidente russo non si trovava nella sua residenza al momento del ...

La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapereal: un'azione simbolica che mette a nudo la fragilità di Mosca Come e quando potrebbe finire e chi sta vincendo Lo speciale sull'anniversario ...Debole Mosca dopo la notizia dell'alda parte di droni, sventato dalla contraerea: l'indice Moex in rubli ha ceduto l'1,8%, l'Rtsi espresso in dollari l'1,1% finale. Il calo della ...

Colonna di fumo sopra il Cremlino, Mosca: «Sventato attacco con droni. Putin sta bene» Corriere TV

Cercano di scorgere tracce dell'inedito attacco notturno contro il Cremlino, uno sfregio senza precedenti dai bombardamenti nazisti che scalfirono le torri della cittadella degli zar e dei presidenti ...Kirilo Budanov, 37 anni, capo dei servizi di intelligence di Kiev, è un nome che ricorre spesso nei rapporti della Cia. Descritto come molto ambizioso, negli ultimi giorni la stampa inglese e Usa ha p ...