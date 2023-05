Attacco al Cremlino | droni su Mosca | analisi video | cosa dicono esperti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - La Russia accusa l'Ucraina di aver cercato di uccidere il presidente Vladimir Putin con l'impiego diper colpire il. Incursioni diin territorio russo sono state attribuite in passato ad attori ucraini o partigiani russi. Difficilmente si saprà con certezzasia accaduto nelle scorse ore () . Samuel Bendett, esperto didell'US Center for Naval Analyses citato dal Guardian, ha sottolineato come daldel secondo drone "sembra" che l'apparecchio "abbia ali sottili", particolare che - evidenzia il giornale - farebbe pensare a unda parte di un operatore "consolidato", anche se non necessariamente un attore statale, con l'impiego di un drone come il Mugin-5 di fabbricazione cinese, ...