Attacco al Cremlino | cosa succede adesso?

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’intelligence ucraina lo aveva annunciato poche settimane fa: possiamo colpire il. E questa volta dalle parole si è passati ai fatti. La notte scorsa, come riportato dall’agenzia russa Ria Novosti, la residenza di Vladimir Putin è stata colpita dall’di due droni. Le prime indiscrezioni parlavano addirittura di un presunto ferimento del presidente russo, ma subito è arrivata la smentita del: Putin non era nella residenza al momento dell’. “al” Il portavoce del leader della Federazione, Dimitri Peskov, ha parlato chiaramente di “attentato terroristico ucraino“, unalla vita di Vladimir Putin, promettendo ritorsioni nei confronti di Kiev. Dall’altra parte, invece, il governo Zelensky nega qualsiasi complicità. ...

Anzi, il consigliere presidenziale Podolyak avanza l'ipotesi che sia tutto escogitato: 'La Russia sta chiaramente preparando unterroristico su larga scala'03 mag 15:00 Kiev: "Non c'entriamo con l'al" L'Ucraina 'non ha nulla a che fare' con l'dei droni al. Lo riferisce la presidenza ucraina. 03 mag 14:16: la ...al: intervista ad Andrea Crippa" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Andrea Crippa (deputato, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Senato)). L'intervista è stata registrata ...

Mosca: sventato attacco con droni al Cremlino, attentato alla vita di Putin. Risponderemo - Ue, ok dei 27 ad acquisto congiunto munizioni e missili per 1 mld - Ue, ok dei 27 ad acquisto congiunto munizioni e missili per 1 mld RaiNews

Il presidente russo Vladimir Putin non è stato ferito e continua a lavorare come al solito dopo il tentativo di attacco contro il Cremlino portato da Kiev nella notte di mercoledì utilizzando due dron ...– Guerra di droni tra Russia e Ucraina. Nella notte le milizie del Cremlino hanno attaccato in diverse città, compresa Kiev. L’aeronautica ucraina parla di 26 droni “di fabbricazione iraniana… Leggi ...