Attacco al Cremlino con droni Mosca | “Putin illeso | non era lì” Kiev | “Nulla a che fare” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag – Tutto si può dire tranne che il presidente russo Vladimirdorma sonni tranquilli e che la guerra in Ucraina, anziché vedere la luce dei negoziati, non sia penetrata nel cuore della Russia. Prova ne sia quanto accaduto nelle scorse ore, quando duehanno tentato di colpire il. Una notizia che arriva dalle agenzie russe e confermata dallo stesso governo di, secondo cui quello sferrato contro la residenza diè stato senza alcun dubbio un attentato terroristico ucraino. Dalfanno sapere che la Russia “adotterà misure di ritorsione contro” per l’“pianificato, avvenuto poco prima del Giorno della Vittoria e della parata del 9 maggio a cui parteciperanno ospiti stranieri”. Mentre il sindaco ...