Atp Madrid | quante sorprese negli ottavi di finale!

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Giornata didi finale ricca di colpi di scena all’Atp di: molti favoriti sono usciti di scena e non senza polemiche PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMdi finale dai risultati tutt’altro che scontati all’Atp di. Il secondo Master 1000 della stagione sulla terra rossa sta continuando a portare con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.