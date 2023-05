ATP Madrid | Monaco | “Rune sbruffoncello | ma un fenomeno In Italia solo perché ha battuto Sinner…”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Guido, commentatore di Eurosport, è intervenuto a TennisMania, appuntamento condotto da Dario Puppo su Sport2U, web tv di OA Sport, per commentare il percorso compiuto daglini nel torneo combined di, con un piccolo focus finale sul danese Holger. Si comincia da Matteo Arnaldi: “Fa parte di quella pattuglia che abbiamo là dietro di ragazzi giovani interessanti che si tirano un po’ a vicenda, era inevitabile secondo me che qualcuno iniziasse, spero che arrivino altri con l’esempio di Arnaldi a mettere il naso nei primi 100. Ha una storia emblematica, secondo me, di come il tennis sia una materia molto strana, che non abbia queste grandi regole. Arnaldi sembrava un giocatore tra virgolette normale a cui non viaggiava tanto la palla, molto combattivo, molto mobile sul campo, lo abbiamo visto un ...