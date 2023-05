ATP Madrid 2023 in tv oggi | orari 3 maggio | programma | streaming | ordine di gioco

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si aprono i quarti di finale nel Masters 1000 di. Il campione in carica Carlos Alcaraz continuerà la sua difesa del titolo contro il russo Karen Khachanov. Lo spagnolo ha dominato ieri contro Alexander Zverev, imponendosi con un perentorio 6-1 6-2. Khachanov, invece, ha fatto suo il derby russo contro Andrey Rublev, superando il connazionale con il punteggio di 7-6 6-4. Super sorprendente l'altro quarto di finale della parte alta del tabellone. Infatti si affronteranno il tedesco Daniel Altmaier, per la prima volta tra i primi otto in un 1000, e il croato Borna Coric. Per Altmaier tutto facile agli ottavi contro lo spagnolo Jaume Munar (6-3 6-0), mentre Coric ha vinto in rimonta una pazzesca battaglia di tre ore e mezza contro Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-7 6-3 7-6.