ATP Madrid 2023 | Carlos Alcaraz in semifinale | Karen Khachanov deve cedere in due set

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Continua la difesa del titolo del Masters 1000 dida parte di. Il murciano sconfigge con il punteggio di 6-4 7-5 il russo, attendendo in questo modo il vincente del match tra il tedesco Daniel Altmaier, tra i più sorprendenti in un torneo che di inatteso ha avuto parecchio, e il croato Borna Coric, con quest’ultimo decisamente favorito. L’inizio di partita appare piuttosto lottato, consubito costretto a ricorrere ai vantaggi edche comincia risalendo da 15-30 nel proprio turno di battuta. Si procede poi tutto sommato normalmente fino a metà set, poi, nonostante i continui tentativi di variazioni da parte del russo, lo spagnolo scappa via nel settimo gioco aumentando il ritmo. C’è anche una chance del 6-3, ma gli ...

- Alcaraz non si ferma e batte anche Khachanov Nella seconda frazione di gioco, le cose sono improvvisamente e inaspettatamente cambiate. Alcaraz è apparso piuttosto teso e ha preso delle ...Carlos Alcaraz continua la sua corsa verso il bis al Masters di. Il numero 2 del mondo, pur non giocando il suo miglior match delle ultime settimane, batte un osso duro come Karen Khachanov (10 del seeding) con i parziali di 6 - 4, 7 - 5 e vola in ......più rumoroso rispetto a quello che si sente in buona parte degli incontri iniziali di certi. ... Murray perché, dopo la sconfitta con Vavassori ae sempre alle prese con la sua anca malandata,...

Continua la difesa del titolo del Masters 1000 di Madrid da parte di Carlos Alcaraz. Il murciano sconfigge con il punteggio di 6-4 7-5 il russo Karen Khachanov, attendendo in questo modo il vincente d ...