ATP Madrid 2023 | Borna Coric si regala la semifinale contro Carlos Alcaraz

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sarà il croato, numero 17 del seeding, a sfidare l’iberico, numero 1 del tabellone, nelladella parte alta del MutuaOpen, di categoria Masters 1000: battuto con un doppio 6-3 il lucky loser tedesco Daniel Altmaier, in un’ora e quindici minuti di gioco. Nella prima partita il momento decisivo arriva nel quarto gioco, quando il tedesco si ritrova sotto 0-40 in battuta.manca le prime due occasioni ma alla terza chiude e va sul 3-1. I successivi cinque giochi sono dominati dai servizi, tanto che 20 dei 22 punti giocati sono vinti dal giocatore in battuta: il croato ha così vita facile nel condurre in porto il parziale sul 6-3 in 37?. Il secondo set vedepartire a tutto gas, ...