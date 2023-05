Atletica | Nijel Amos squalificato per tre anni | positivo a un controllo antidoping

(Di mercoledì 3 maggio 2023)è stato sospeso per treper doping. Ad annunciarlo è stata l’Athletics Integrity Unit (Aiu). L’argento sugli 800 metri alle Olimpiadi di Londra 2012 è risultatoil 4 giugno 2022 ai metaboliti GW1516 durante un test fuori competizione. Il botswano venne provvisoriamente sospeso a luglio, poco prima dei Mondiali di Eugene, e sarà escluso dalle competizioni fino a luglio 2025, dovendo così saltare le Olimpiadi di Parigi 2024. Il 29enne è stato ottavo sul doppio giro di pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre a Rio 2016 venne eliminata in batteria. Il suo primato personale sulla distanza è 1:41.73, siglato ai Giochi di Londra. Foto: Lapresse

E ancora, stavolta nell': ai Giochi di Tokyo, 800 metri maschili. Isaiah Jewett (Usa) eAmos (Botswana) si scontrano, cadono, si rialzano. Hanno perso terreno. Ma la strada che resta la ...

Nijel Amos, del Botswana, argento alle Olimpiadi del 2012 negli 800 metri, è stato sospeso per tre anni per doping, ha annunciato l'Athletics Integrity Unit (Aiu). Amos (29 anni) è risultato positivo ...