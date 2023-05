Athletic Bilbao-Real Betis giovedì 04 maggio 2023 ore 22 | 00 | formazioni | quote | pronostici I Leones cercano il sorpasso

... 15) Bournemouth - Leeds Utd4 - 11; 16) Como - Palermo1 - 1X; 17)Ascoli - Pisa2 - 11; 18) Venezia - Modena5 - 01; 19) Sudtirol - Genoa0 - 0X; 20) Maiorca -1 - 1X.Commenta per primo Dopo le partite del weekend, continua oggi con due gare la 32esima giornata di Liga . Alle 19 apre la sfida tra il Maiorca e: gli ospiti sono a 3 punti dal sesto posto che vorrebbe dire Conference League nella prossima stagione, mentre i padroni di casa sono praticamente salvi. Alle 21 poi tocca al Siviglia ...La notte storica del Girona Intanto sono reduci dalla vittoria di misura in casa dell', battuto 1 - 0 al San Mames grazie ad un rigore trasformato da Ocampos in pieno recupero. L'...

Maiorca-Athletic Bilbao, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Giovedì 4 maggio, alle ore 22:00, nella 33ª giornata de LaLiga, in quel del San Mames, si sfidano Athletic Bilbao e Betis ...Men venerated as transfer gurus have discovered their reputations can crumble as quickly as they can rise in the Premier League ...