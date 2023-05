Atalanta | vietato distrarsi | con lo Spezia serve il pieno

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Se il passato insegna qualcosa,è l’occasione buona per non cadere in certi errori, tipo le clamorose sconfitte di e col Lecce, che poi sulla classifica hanno un peso, per non dire che sarebbero bastati due pareggi per consentire alla Dea un quarto posto non certo immeritato, considerando anche la sua presenza costante in zona Europa, fin dalla prima giornata. Ma non è il caso adesso di pensare ai rimpianti, tra l’altro proprio dopo due vittorie da grande squadra contro Roma e Torino e in una stagione che l’sta conducendo con personalità al tavolo con le big, tornando di nuovo prepotente in corsa anche quando sembrava tagliata fuori. Invece no, i Gaspboys sono in piena corsa e la loro presenza dà molto fastidio e una certa preoccupazione alle altre concorrenti per Champions e Europa League. Però, ...