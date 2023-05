Atalanta-Spezia | le probabili formazioni e dove vederla in tv

aprirà la 33.ma giornata di Serie A alle ore 18. La squadra di Gasperini deve vincere per rimanere in carreggiata in vista di un posto Champions, lodeve fare punti per non ...... con zona Europa e salvezza in primo piano (Verona - Inter, Milan - Cremonese, Juventus - Lecce, Lazio - Sassuolo, Monza - Roma,), anche se Napoli sarà interamente davanti alla tv: ...La formazione di Vincenzo Italiano ha dunque riassaporato la gioia dei tre punti, che mancavano da tre giornate: due pareggi di fila cone l'inopinata sconfitta rimediata a Monza ...

Oggi (ore 18) l’Atalanta ospita lo Spezia, partita molto importante per delineare il futuro prossimo della squadra di Gasperini “Se Roma e Torino erano state etichettate come gare complicate, quella c ...Ha vinto lo scudetto con il Verona, ha vissuto la nascita dell'Inter di Trap. Oggi l'ex difensore vive a Ibiza e apre locali in giro per il mondo: ...