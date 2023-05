Atalanta-Spezia | i convocati

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono 22 i calciatorida mister Gian Piero Gasperini per, gara della 33ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 in programma oggi alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo: Bernasconi Lorenzo (43) Boga Jérémie (10) Demiral Merih (28) de Roon Marten (15) Djimsiti Berat (19) Éderson (13) Højlund Rasmus (17) Koopmeiners Teun (7) Mæhle Joakim (3) Mendicino Leonardo (44) Muriel Luis (9) Musso Juan (1) Okoli Caleb (5) Palomino Josè Luis (6) Pašali? Mario (88) Rossi Francesco (31) Scalvini Giorgio (42) Soppy Brandon (93) Sportiello Marco (57) Toloi Rafael (2) Zapata Duván (91) Zappacosta Davide (77) Fonte articolo e foto: www..it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... 3 gol segnati nel recupero (1 punto guadagnato) Lookman al 95' - Sampdoria -0 - 2 (1giornata) Pasalic al 92' -2 - 2 (16giornata) Lookman al 93' - Cremonese -...Ecco la situazione degli indisponibili squadra per squadra(33giornata:) LOOKMAN : distrazione nel terzo distale del muscolo bicipite femorale destro. In forte dubbio per ...I numeri diConsiderando Serie A e Serie B, l' ultima vittoria in campionato dellocontro l'risale al giugno 1931 in cadetteria (0 - 1); da allora i liguri hanno registrato sei ...

Atalanta Spezia in tv e streaming: dove vedere la partita Sky Sport

Torna in campo oggi la Serie A, con il Napoli pronto alla festa scudetto: tricolore aritmetico per gli azzurri se la Lazio non vincerà all'Olimpico contro il Sassuolo. Si giocano anche Atalanta-Spezia ...Okoli a disposizione per Atalanta-Spezia L’italo-nigeriano, in forza anche alla Nazionale Under 21, tornerà a disposizione di mister Gasperini stasera per il match contro lo Spezia. Il difensore aveva ...