Atalanta-Spezia 3-2 | Semplici | “Buona prestazione | ma abbiamo sofferto troppo sulle palle inattive”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Dispiace, perché contro una grande squadra come l’non è facile giocare una partita di questo tipo.molto, ma a parte questo i ragazzi si sono ben comportati e siamo andati vicini a pareggiarla. La strada è quella giusta, ma bisogna ancora dare qualcosa in più per uscire da questo momento di sconfitte”. Così Leonardocommenta la sconfitta per 3-2 del suocontro l’al Gewiss Stadium. “Bisognava essere più attenti al limite dell’area, loro sono stati bravi a sfruttare quelle situazioni. Cicreduto fino alla fine e da domani ripartiremo dalla nostrain vista delle sfide decisive per la nostra salvezza. Solo con ...