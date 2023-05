Atalanta-Spezia 3-2 LIVE | Bourabia riapre i conti a Bergamo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium disi affrontano nel match valido per la 33° giornata di campionato di Serie A 2022/2023.

Il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 33° giornata di campionato di Serie A ...Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola delle gare delle 18 della 33esima giornata di Serie A:mercoledì 18.00 Marinelli Passeri - Costanzo Iv: Manganiello Var: Guida Avar: Giua 36' - Altro check del Var che annulla la rete del vantaggio di Pasalic. Il croato era in fuorigioco ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: De Roon: ...

Atalanta-Spezia: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Se il passato insegna qualcosa, Atalanta-Spezia è l'occasione buona per non cadere in certi errori, tipo le clamorose sconfitte di e col Lecce, che poi sulla classifica hanno un peso… Leggi ...