Atalanta-Spezia 3-2 | Gasperini | “Abbiamo bisogno di Zapata e Muriel”

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine dell’importante vittoria per tre a due contro lodi Semplici. Al Gewiss Stadium i bergamaschi iniziano male passando subito in svantaggio, fondamentale l’euro goal di De Roon che rimette in carreggiata i neroazzurri. Per i ragazzi del Gasp tre punti fondamentali per la rincorsa alla Champions League, da sottolineare il ritorno al goal di Luis. Lonon riesce a strappare dei punti fondamentali per la corsa salvezza, nonostante questo tornano a casa con una buona prestazione.: “La squadra è cresciuta” Il tecnico dei bergamaschi ha commentato cosi la gara dei suoi: “E’ stata una partita con facce un po’ diverse. Inizio buono, poi però ...