Atalanta-Spezia 0-0 LIVE | la partita è cominciata a Bergamo

La 33esima giornata di Serie A, che potrebbe assegnare lo scudetto al Napoli, si apre oggi con otto partite. Alle 18 scendono in campo Juventus - Lecce,(in diretta su Sky), Sampdoria - Torino e Salernitana - Fiorentina. Alle 21 si giocano Lazio - Sassuolo (in diretta su Sky), Monza - Roma, Milan - Cremonese e Verona - Inter (in ...Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali di, in campo alle 18:- Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Zapata.- Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou, ...Forfait dell'ultim'ora in casa. Il portiere Marco Sportiello, infatti, per una sindrome influenzale non ci sarà nel turno infrasettimanale contro loe cede così il posto tra i pali a Juan Musso, che tenuto ai ...

Atalanta Spezia, le formazioni ufficiali Sky Sport

Segui con noi la Diretta LIVE della partita della 33ª giornata di Serie A tra Atalanta e Spezia, al via alle ore 18:00 di mercoledì 3 maggio ...Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it Riflettori puntati sulla corsa Champions che vede l’Atalanta in grande rimonta e a soli due punti dal quarto posto. I bergamaschi attendono lo Spezia sul ...