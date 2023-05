Atalanta | Muriel | 'Siamo vicini all'obiettivo Dedico il gol a mia figlia'

... sempre da calcio d'angolo arriva il colpo di testa di Zapata neutralizzato da Shomudorov, Djimsiti addomestica perche infila Dragowski. L'sembra incontenibile e al 59' Zappacosta si ...BERGAMO - Continua la corsa Champions dell'che infila il quarto risultato utile consecutivo, terza vittoria di fila, dopo il (3 - 2) ...Questa settimana mi è sembrato finalmente un po' ...- Spezia 3 - 2 Marcatori: 18'pt Gyasi, 32'pt De Roon, 3'st Zappacosta, 9'st, 19'st Bourabia.(3 - 4 - 1 - 2) : Musso 6; Toloi 5.5, Djimsiti 7, Scalvini 6 (22'st Palomino 6, ...

Atalanta, Muriel in partenza: ecco le destinazioni | Mercato Calciomercato.com

Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta, che conquista i tre punti con il brivido contro lo Spezia e si rilancia per la corsa alla Champions League. Gian Piero Gasperini ha parlato della partita ai ...L’Atalanta si impone 3-2 sullo Spezia, trova la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Roma e Torino, e sale momentaneamente al quarto posto, valido per la Champions con 58 punti, mentre lo Spe ...