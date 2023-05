Atalanta-Milan | Primavera 1 TIM | 2-3 | goal di Sia! | LIVE NEWS

...- Spezia (in diretta su Sky), Sampdoria - Torino e Salernitana - Fiorentina. Alle 21 si giocano Lazio - Sassuolo (in diretta su Sky), Monza - Roma,- Cremonese e Verona - Inter (in ......(Cesena) SECONDA SANZIONE ANTOLINI Jacopo (Torino) CINQUEGRANO Simone (Sassuolo) COLOMBO Matteo () PELLEGRINI Matteo (Roma) PRIMA SANZIONE BONETTI Andrea (Juventus) CASALI Michele () ...JuricCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 79, Lazio 61, Juventus 60, Inter 57,57, Roma 57,55, Bologna 45, Fiorentina 45, Monza 44, Sassuolo 43, Torino 42, Udinese 42, Salernitana 34, ...

Mischione Champions: il Milan sorride con Atalanta e Roma, guai (per ora) con Inter e Lazio La Gazzetta dello Sport

95' FINISCE QUI!!! Il Milan Primavera porta a casa tre punti pesantissimi! 91' Ammonito Alesi. 90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Rimpallo in area di rigore, ...52' GOOOOOOOOOLL!! GOOOOOOOOLLL!! Cross di Eletu da corner, Cuenca anticipa Guerini che insacca. 2-2! 45' Inizia il secondo tempo. Doppio cambio nel Milan: fuori Bartesaghi e Chaka, ...