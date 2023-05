Atalanta-Milan | Primavera 1 TIM | 2-1 | inizia il secondo tempo | LIVE NEWS

In campo anche ilcon la Cremonese, la Juve con il Lecce, la Roma in trasferta a Monza e l'che ospita lo Spezia. Ecco il calendario delle maggiori pretendenti all'Europa. Con la Juve ...Nel Campionato Primavera 1 si gioca alle 16 il posticipo tra. Alle 20.45 seconda semifinale di Coppa di Germania tra Stoccarda e Francoforte mentre in Ligue 1 alle 21 giocano Brest e ...La Lazio di Maurizio Sarri, seconda in classifica, è distante un solo punto, ma sono da tenere a debita distanza le inseguitrici Inter,, Roma e, tutte in lotta per un posto nella ...

Mischione Champions: il Milan sorride con Atalanta e Roma, guai (per ora) con Inter e Lazio La Gazzetta dello Sport

35' Cartellino giallo anche per Bartesaghi. 32' Gol dell'Atalanta. Cross di De Nipoti dalla destra, Vlahovic anticipa i difensori statici del Milan e a tu per tu con Nava non ...14' GOOOOOOOOOOOOLLLL!! GOOOOOOOLLLLLL!! Grande recupero palla dei rossoneri nell'area di rigore bergamasca, El Hilali ne approfitta e da pochi passi dalla porta non sbaglia. 0-1!