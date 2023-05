Atalanta | le pagelle di CM | tre angoli da Europa | Muriel rompe il digiuno

Ledi Juventus - Lecce: Bremer soffre, Ceesay spina nel fiancoJUVENTUSSzczesny 7 - Fa buona ... il solito giallo gli farà saltare per squalifica la gara in casa dell'. Applaudito dal ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di- Spezia, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una bella partita, ricca di gol ed ...Il video con gli highlights e i gol di- Spezia, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TABELLINO E

Atalanta, Muriel: "Volevo raggiungere i due gol di Zapata, ma non c'è molto da ridere" TUTTO mercato WEB

Non bastano coraggio e carattere ai giallorossi per uscire imbattuti dall'Allianz Stadium. Prestazione degna di nota di Umtiti, Oudin e Banda. Ceesay croce e delizia dei salentini. TORINO ( di Pierpao ...I nerazzurri conquistano tre punti pesantissimi (a segno anche de Roon e Zappacosta). Per i liguri reti di Gyasi in avvio e Bourabia Pur con qualche rischio di troppo, l’Atalanta supera lo Spezia per ...