Asia Argento | trionfo a L’Isola dei famosi | i fan hanno un desiderio

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023)e la sorella Fiore commuovono tutti adei: i social la sognano come concorrente La terza puntata deldeiha portato in dote grandissime emozioni ai fan del reality di Canale Cinque. La produzione del reality affidato a Ilary Blasi ha infatti avuto la grande idea di far approdarein Honduras, per darle la possibilità di riabbracciare la sorella Fiore in un momento dall’altissimo tasso di emozione. E il pubblico si è commosso con le due figlie d’arte, che si sono rinnovate l’affetto in diretta tv, oltre a ottenere grandissimi consensi da parte del pubblico del programma. E le lacrime esplodono in particolare quandoha ricordato a Fiore la prematura scomparsa della sorella: “Lei ...