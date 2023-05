ASCOLTI TV 2 MAGGIO 2023 | VINCE IMMA TATARANNI 18 | 4% | L’ISOLA SCENDE AL 17% | LE IENE 8 | 9% | CHIUDE DALLA STRADA AL PALCO 6 | 5% | AFFARI TUOI SFIORA I 5 MILIONI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 3 maggio 2023)TV 2· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3259 37.79 PT – 7901 37.47 24 – 3431 39.78 PT – 8265 39.19 Tg1 Rassegna Stampa – non in ondaTg1 – 881 17.03Tg1 Mattina – 542 10.74UnoMattina – 805 17.75Storie Italiane – 828 18.10Storie Italiane – 930 16.59È Sempre Mezzogiorno! – 1663 16.24Tg1 + Tg1 Ec. – 3236 24.86 + 2429 18.65Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1729 13.70Oggi è un Altro Giorno – 1729 16.22Paradiso delle Signore – 1779 19.86Pres. Vita in Diretta – 1608 18.90Vita in Diretta – 1993 20.40L’Eredità – 3104 24.17L’Eredità – 4398 27.33Tg1 – 4608 24.15Cinque Minuti +– 4444 21.85 + 4959 22.91– 3340 18.40Porta a Porta + Viva Rai2! – 647 8.25 + 244 7.58 Prima Pagina – 637 18.76Tg5 – 1134 21.98Mattino 5 ...