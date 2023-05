Ascolti Tv 2 Maggio 2023 | Imma Tataranni batte l’Isola dei Famosi

Niente da fare per l'Isola dei famosi 2023 alla terza puntata ecco il crollo: vince Imma Tataranni, tutti i ...tv martedì 22023: preserale e access prime time Rai Uno: Affari tuoi hanno totalizzato spettatori (%); Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto spettatori (%); Canale5:...tv di martedì 22023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Imma Tataranni - Sostituto Procuratore " contro " L'Isola dei Famosi ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ...

Ascolti tv e dati Auditel 1 maggio, vince il "Commissario Montalbano": battuti "Storm Boy" e il Concertone Virgilio Notizie

Ascolti TV, Isola dei Famosi terza puntata del 2 maggio 2023: ecco i dati auditel del prime time, quanto ha totalizzato il reality show.Venerdì 5 maggio sull’etichetta di Four Tet Text Records viene pubblicato Secret Life, l’album che segna il primo lavoro a doppia firma tra Brian Eno e Fred Again.. ma non la prima collaborazione in a ...