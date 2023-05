Ascolti TV 2 maggio 2023 | auditel ieri sera | L’Isola dei Famosi o Imma Tataranni in replica

(Di mercoledì 3 maggio 2023)TV 2Tv 2Martedìdel tutto eccezionale, dopo lo stop dellar parte dei programmi per la festività del Primo. Tornadeisu Canale 5 che va a scontrarsi nel suo giorno non abituale contro2 che ottiene sempre grandi risultati insu Rai 1. Su Rai 2 Nek ha condotto la finale del talent Dalla Strada al Palco. Si rinnova il confronto a 3 su politica e attualità tra Mario Giordano, Bianca Berlinguer e Giovanni Floris. E infine, una nuova puntata con Le Iene su Italia 1. Di seguito, glitv del 2 ...

Se state cercandoper migliorare la vostra pnnsien, meglio rivolgervi altrove. Iniziamo: La Vita Erotica - StorieLibere.fm Se esistesse il gruppo "Le bimbe di Massimo Recalcati" vorrei subito ...Anche questa seconda edizione del programma ha ottenuto ottimied è pertanto molto probabile che ce ne sarà una terza. Intanto oggi si saprà chi è il vincitore del 2023. Vediamo anticipazioni ...... Italia inclu: il film di Ben Affleck arriverà in streaming il 12. LEGGI - La recensione ... se così sarà stato, ma le previsioni sono di un potenziale grande risultato disulla ...

Ascolti tv e dati Auditel 1 maggio, vince il "Commissario Montalbano": battuti "Storm Boy" e il Concertone Virgilio Notizie

Ascolti tv 2 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...