Ascelle non depilate e chioma spettinata | la splendida figlia di Monica Bellucci è cresciuta | e rivela un lato rock e femminista Altro che le crinoline che sfoggerà nella serie Netflix Il Gattopardo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sempre più lanciata nello star system internazionale, e in attesa della sua primasu, Deva Cassel sceglie un nuovo look che sa di empowerment femminile. In uno scatto senza tempo, ma molto attuale. La scelta dellenonguarda le foto Deva Cassel(con lenon) La moda degli scatti con leau naturél conquista anche laprimogenita die ...

...le. Le smagliature della pancia si trovano più spesso intorno all'ombelico perché è a questo livello che la pelle si smaglia più velocemente. Una volta che si sono formate, purtroppo...Lettura consigliata Ti puzzano lemasai come risolvere il problema Fai come Julia RobertsLettura consigliata Ti puzzano lemasai come risolvere il problema Fai come Julia Roberts

Rachel McAdams e le ascelle non depilate: «Non ritoccate le mie foto» Io Donna

L'università Iulm le ha assegnato un diploma ad honorem: "La laurea mai presa il cruccio dei miei genitori, ma a Londra Elton John scriveva ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...