Arsenal-Chelsea 3-1 | analisi tattica e considerazioni

Commenta per primo 'You're going down, you're going down' , cantavano i tifosi dell'a quelli deldopo il gol di Gabriel Jesus, terzo in appena 35 minuti del primo tempo nel derby di Londra terminato 3 - 1 in favore dei Gunners . 'Andrete giù' , cioè in Championship, ...... uscito malconcio e il cui stop toglierebbe all'una seconda colonna difensiva, visto che Saliba è ancora k.o. Ilall'Emirates ha fatto di nuovo fiasco, dando di nuovo l'impressione di ...Qui di seguito, il tabellino del match:3 - 1(4 - 2 - 3 - 1): Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel (86' Holding), Zinchenko (72' Tierney); Jorginho (86' Partey), Xhaka; ...

L'Arsenal vince il derby e risponde al City: 3-1 al Chelsea, notte fonda per Lampard | Estero | Calciomercato.com Calciomercato.com

Questa sera i Gunners, all'interno dell'Emirates Stadium, hanno disputato il North-West London Derby contro i rivali di una vita: il Chelsea ...Dumfries L’Inter si tutela con Inter su Doig L’Inter valuta attentamente il da farsi in vista della prossima sessione di calciomercato, la situazione Denzel Dumfries rimane sempre delicata. Il giocat ...