(Di mercoledì 3 maggio 2023) LadiLife Support con 35, soccorsi il 29 aprile nella zona Sar maltese, ha fatto il suo ingresso nella rada del porto dialle 6.50 di stamani. Al momento, come ...

La nave di Emergency Life Support con 35 migranti a bordo, soccorsi il 29 aprile nella zona Sar maltese, ha fatto il suo ingresso nella rada del porto dialle 6.50 di stamani. Al momento, come spiegano dall'Avvisatore marittimo del porto, è appena partito dal molo Mediceo il pilota che salirà sulla nave per coadiuvare le operazioni di attracco. ...... dall'insediamento dell'attuale amministrazione comunale e degli attuali vertici Aamps,... Non osiamo immaginare a che punto siala città alla fine del 2022, quando la percentuale di ...... Eugenio Giani, e abbiamo fatto serie di valutazioni riguardo a Piombino () dove sarò ... "abbiamo fatto la nostra parte: la nave che è nel porto di Piombino èe abbiamo gestito al ...

Arrivata Livorno nave di Emergency con 35 migranti a bordo Agenzia ANSA

La nave di Emergency Life Support con 35 migranti a bordo, soccorsi il 29 aprile nella zona Sar maltese, ha fatto il suo ingresso nella rada del porto di Livorno alle 6.50 di stamani. (ANSA) ...L’intervento di Rifiuti Zero: “Incapacità totale nel gestire la raccolta. Feste e concerti invece degli investimenti” ...