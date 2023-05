(Di mercoledì 3 maggio 2023) La sua fuga è durata 72 ore. Francisco Oropeza è stato catturato nella città texana Cut and Shoot, a meno di 50 chilometri dal luogo dove è stata compiuta la. Il 38enne messicano è accusato di ...

Usa, arrestato il killer della strage in Texas: ha massacrato 5 persone TGCOM

