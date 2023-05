Apre il cassonetto e salta fuori l' orso | terrore a scuola

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Momenti diper il preside di unaelementare di Zela, in Virginia Occidentale negli Stati Uniti. Attirato da un rumore, James Marsh, è andato ad aprire ildellalunedì intorno alle 7:15 quando è uscito con un balzo unnero. L'animale spaventato quanto il preside si è dato alla fuga. L'era riuscito a entrare nel cortile dell'istituto durante il weekend nonostante il weekend. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza delle scuole elementari della contea di Nicholas e da allora è stata ampiamente condiviso sui social media.

Secondi di paura per il preside di una scuola in West Virginia, negli Stati Uniti. L'uomo ha aperto ilper gettare dell'immondizia quando ha visto sbucare un orso. Sia il preside che l'animale sono fuggiti. 3 maggio 2023Fortunatamente nessuno si è fatto male. Sono le telecamere della Zela Elementary School di Summersville a restituire un incontro ravvicinato tra il preside della scuola e un orso. James Marsh non ...... è se fosse già morta quando è stata portata al. LA STORIA Di certo nessuno l'ha sentita piangere. La bambina era stata adagiata sul ripiano del bidone della Caritas che siper ...

Apre il cassonetto della spazzatura e spunta fuori un orso: il preside scappa, terrorizzato RaiNews

Secondi di paura per il preside di una scuola in West Virginia, negli Stati Uniti. L’uomo ha aperto il cassonetto per gettare dell’immondizia quando ha visto sbucare un orso. Sia il preside che l’anim ...I filmati delle telecamere a circuito chiuso della scuola hanno immortalato la scena. Lo spavento dell'uomo, ma anche dell'animale. Fortunatamente i due si guardano e percorrono a gambe levate direzio ...