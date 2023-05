Anzio | approvati i progetti definitivi per le opere del Pnrr

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 maggio 2023)– Prosegue l’impegno del Comune diper l’attuazione deidel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), all’indomani dell’istituzione della Governance locale e della Cabina di Regia per le funzioni di programmazione, coordinamento, raccordo e sostegno degli interventi finanziati. La Commissione Straordinaria della Città di, con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato iper la “riqualificazione di Piazza Roma” euro 770.000, per il “completamento dell’edificio già destinato a Pretura” euro 1.265.000, per la “riqualificazione con una Piazza e con le strutture sportive dell’area pubblica al Quartiere Zodiaco – Lavinio Stazione” euro 1.210.000, per il “recupero delle aree verdi nel comprensorio di ...