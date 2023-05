Antonella Lopardo apre la porta di casa e la uccidono a colpi di kalashnikov

COSENZA. Una donna di 49 anni è stata uccisa a colpi di fucile a Sibari, nel comune di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. La vittima è, e l'omicidio è avvenuto dopo le 22 di ieri. Da quanto è stato ricostruito, la donna era in casa assieme al marito Salvatore Maritato quando ha sentito bussare alla porta e ha aperto.È stata uccisa sull'uscio della sua casa a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza,, 49 anni. Un delitto che secondo gli inquirenti fa pensare a una vera e propria esecuzione in stile 'ndranghtista. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata uccisa con un'arma ...Una donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco in contrada Ciccotonno di Cassano allo Ionio, nell'alto Cosentino. La donna,, di 49 anni, sarebbe stata uccisa con un'arma lunga e non è escluso possa essere stato usato un fucile kalashnikov. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a casa insieme al ...

