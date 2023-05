Antonella Fiordelisi tranquillizza i propri followers sul suo rapporto con Edoardo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L’ex concorrente del Grande Fratelloi fan tramite le sue storie Instagramcrisi conDonnamaria? Assolutamente no. E’o lei are iche probabilmente si erano preoccupati non vedendo più storie insieme da qualche giorno.ha tenuto a precisare che anche se non posta sempre storie in compagnia del fidanzato, le cose tra i due vanno a gonfie vele. Domanipartirà, ma prima di farlo ha spiegato che ild’amore conDonnamaria procede a gonfie vele, nessuna crisi e nessun problema. I due hanno festeggiatoo pochi giorni fa il mesiversario, hanno ...

... Leggi anchetorna in tv dopo il Gf Vip Orietta ha colto l'occasione anche per lanciare una frecciata a tutti quei concorrenti del Gf Vip che nella Casa hanno assunto un ...Condividi su:, una delle protagoniste della settima edizione del Gf Vip , ha rilasciata un'intervista al settimanale ' Chi ', dove ha parlato della sua esperienza nella casa di Cinecittà e dei ...Ora, l'ex concorrente continua a far parlare di sé per la sua storia d'amore conche sembra procede a gonfie vele adesso che i due sono fuori dalla casa e lontani dalle ...

Antonella Fiordelisi: “Al Gf Vip 7 ho mostrato il mio lato più sensibile" Isa e Chia

Antonella Fiordelisi chiarisce un dettaglio con i fan che la seguono: ecco cosa è emerso dalle parole dell’ex gieffina Antonella Fiordelisi, non si è più fermata dopo l’uscita dal Fratello Vip. La not ...Francesco Chiofalo ha fatto sapere di essere molto preoccupato dai problemi di salute di Drusilla Gucci, sua ex.