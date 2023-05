Antonella Fiordelisi svela | i suoi segreti di bellezza e importante progetto

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ha rilasciato un’intervista sul magazine Chi in cui ha parlato di alcune faccende che riguardano la sua vita privata e iprogetti futuri. Naturalmente, non è mancato qualche riferimento all’esperienza fatta al Grande Fratello Vip e alla sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Vediamo nel dettaglio quello che ha detto.parla del GF Vip, di Edoardo e dà idiNel corso di una recente intervista,ha parlato della sua esperienza al GF Vip. A tal riguardo, ha detto di aver mostrato se stessa e di essere sempre stata sincera al 100%. Forse è proprio questo il motivo per cui è riuscita a guadagnarsi tantissimi fan al di fuori del programma. In merito al ...