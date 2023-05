Antonella Fiordelisi | “Al Gf Vip 7 ho mostrato il mio lato più sensibile e dolce Ora ho dei progetti in tv ma…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono passate solo poche settimane dalla fine del Gf Vip 7, maguarda già al futuro e fa il pieno di, sia per quanto riguarda la sua vita privata al fianco di Edoardo Donnamaria, sia per quanto riguarda quella professionale, con il lancio a breve della sua prima capsule collection di gioielli. Intervistata dal settimanale Chi,ha ricordato il suo esordio nella scherma e la sua esperienza nella Casa: Cosa mi ha insegnato la scherma? Non ho dubbi: la disciplina. Come ogni tipo di sport del resto. Mi ha insegnato a superare le cose con più calma, ad accettare le sconfitte e a essere meno istintiva. Nella Casa mi sono fatta vedere come sono nella realtà. Ecco forse perché molte mi seguono. Essere diretti paga sempre, fingere non serve a nulla. Il Gf Vip mi ha aiutato a mostrare come ...