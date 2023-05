Andrea Agnelli si è sposato in gran segreto | chi è la moglie Deniz Akalin? Tutto sul matrimonio

(Di mercoledì 3 maggio 2023), ex presidente della Juventus, hainla storica compagna (oggi; scopriamo tutti i dettagli sul: chi erano gli invitati famosi, dove si è svolta la cerimonia e cosa è stato reso noto. Leggi anche: Paola Barale e il racconto sul suo aborto, chi era il padre? «Non...

... fidanzata di Cristian Totti POCHI INVITATI, TANTI JUVENTINI Fotogallery -si è sposato, il sì a Deniz Akalin in Umbria 12 ANNI CON WILLIAM Fotogallery - Kate Middleton con la borsa ...Articoli più letti Charlotte del Galles compie 8 anni, la nuova foto ufficiale di Antonella Rossi Met Gala 2023: i 10 look più belli (secondo noi) di Federico Roccasi è sposato (in ...Gianluca Ferrero è succeduto adcome Presidente della Juventus. Conoscevate la sua vita privata e le sue attivitàIl 18 gennaio 2023 Gianluca Ferrero è diventato ufficialmente il nuovo Presidente della Juventus, ...

Andrea Agnelli si è sposato: nozze segrete in Umbria con Deniz Akalin La Gazzetta dello Sport

La sobria cerimonia nella sala comunale. Poi festa nel resort di Reschio. Il sindaco Moscioni: "Gli sposi erano emozionati, felicissimo della loro scelta".Gianluca Ferrero è succeduto ad Andrea Agnelli come Presidente della Juventus. Conoscevate la sua vita privata e le sue attività