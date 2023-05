Anche il peggior successore di Putin sarebbe comunque meglio di Putin

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) «Ci vediamo dopo la vittoria». In Ucraina è comune salutarsi così, quando non si è sicuri di quando sarà il prossimo incontro. Oppure: «Ricostruiremo dopo la vittoria», si dice di fronte alle macerie. Ma cos’è la vittoria e quali sono le condizioni indispensabili perché la si possa considerare tale? È il centro delle riflessioni di Anne Applebaum e Jeffrey Goldberg in un lungo articolo sulla rivista Atlantic, che per il numero di giugno ha in copertina il ritratto di Volodymyr Zelensky illustrato da Bono. Per Kyjiv, la vittoria significa innanzitutto tornare a controllare ogni centimetro all’interno dei suoi confini internazionali, Crimea inclusa. Nel 2014, con l’annessione illegale della penisola, Vladimirsi è convinto di poter agire impunemente: una tregua che lasciasse sotto il suo controllo pezzi di regioni ucraine rischierebbe di essere un ...