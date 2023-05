Anche i fondi di coesione e del Pnrr per aumentare la produzione di armi in Ue

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il commissario per il Mercato unico Thierry Breton ha presentato oggi il piano dell'Unione europea per incrementare ladi missili e munizioni utilizzandocomunitari. L'Act in Support of Ammunition Production (Asap), l'atto a sostegno delladi munizioni, verserà circa...

In questo calcio dominato da petrol dollari estranieri, dove ti sveni per Ronaldo e fai ... Sì, perché non basta una strategia, un modello, un sistema imprenditoriale, servela competenza, ...... per il 2022, questo effetto è stato compensato dallo stanziamento dia famiglie e imprese per contrastare il caro energia. Ma l'aumento dell' inflazione migliora i conti pubbliciin un ......per quanto riguarda i collegamenti regionali esercitati da società partecipate dalla stessa ... chi ci guadagna di più nelle regionipro capite al top in Molise, Liguria e Campania di ...

Pnrr: a chi sono andati i fondi “Sport e inclusione sociale” Il Bo Live - Università di Padova

Anche chi proviene da Nord-Est (autostrada Bologna-Firenze-Pisa ... Subito dopo ci si sposta in un locale e si festeggia fino a notte fonda. N. di Ernesto Ferrero (Einaudi). Il periodo di Napoleone ...Una riforma a 360 gradi che, grazie ai fondi del Pnrr, trasformi la sanità attraverso un nuovo modello basato, oltre che sugli ospedali, sulla rivalutazione dei medici di famiglia, ...