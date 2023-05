Amici della Terra | “Manifestazioni sportive nella diga Campolattaro incompatibili con la ZPS”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di ‘”: “Leche di recente si sono svolte all’interno dell’invaso di, e quindi all’interno di un’area protetta denominata “Invaso del Fiume Tammaro (codice IT8020015)”, sono da considerarsicon gli obiettivi delle Direttive Europee per la conservazionenatura. Altrettanto, sono altamentele esternazioni del Delegato Provinciale del Coni diBenevento, avvenute a mezzo stampa, il quale attraverso una visione antropocentrica, afferma di essere preoccupato per il futurodi. Secondo Collarile “Gli sportivi sanniti sono in ...