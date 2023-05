Amici 22 | Wax colpito da una nuova critica negativa

Per quanto invece riguarda i cantanti, a rischio eliminazione troviamo. Il ragazzo, classe ...22: quando sarà la semifinale Visto quello che sta succedendo a causa del Covid quasi ......e Mattia Zenzola per il team Todarisa; Aaron e Isobel Kinnear per il team Zerbi - Cele; Maddalena Svevi e Angelina per il team CuccaLo. Scopri le ultime news suLezione da Maria De Filippi . Accade addovese la prende con i giornalisti. Durante il day time, infatti, i ragazzi del talent di Canale 5 leggono cosa scrivono i giornalisti di loro.è quello che riceve più spesso critiche ...

Serale Amici, le pagelle della settima puntata: Wax risponde con la ... Music Fanpage

ecco qual è stata la reazione di Wax al nuovo commento negativo da parte della giornalista con cui ha avuto un confronto ad Amici 22.Il daytime di mercoledì 3 maggio 2023 ha rivelato chi sono gli allievi che hanno contratto il virus e arrivano news sulla Semifinale ...